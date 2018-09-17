День рятівника, а також свято ікони Божої Матері «Неопалима Купина», яка є покровителькою тих, хто потрапив у біду відзначається 17 вересні.

Напередодні священики УПЦ привітали співробітників МНС із професійним святом, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-служби єпархій.

На Запоріжжі настоятель Свято-Богоявленського храму Енергодара ієрей Василій Брода взяв участь в урочистостях, присвячених професійному святу співробітників МНС. Священик побажав усім рятувальникам допомоги Божої і міцності під час надвідповідального служіння заради порятунку ближніх.

«Надзвичайні ситуації завжди виникають несподівано. Дуже важливо, що в цій складній ситуації є люди, які можуть вчасно і професійно прийти на допомогу. Це працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, які займаються захистом життя громадян і ліквідацією і попередженням наслідків техногенних катастроф… Готовність до самопожертви в ім’я порятунку життя інших людей, мужність і відвага – відмінні якості всіх представників МНС», – підкреслив священик.

У Мукачево відбувся святковий молебень з освяченням чергових частин рятувальників та зібрання особового складу ДСНС, в якому взяли участь секретар єпархіального управління протоієрей Віктор Місо, а також благочинний міста протоієрей Петро Лях.

Зокрема священики прикликали Боже благословення у несенні дуже важливої служби допомоги ближньому у надзвичайних ситуаціях. Після освятили рятувальні частини Мукачева.

Під час же урочистого зібрання керівництву і особовому складу 2-го Державного пожежно-рятувального загону були передані вітання від митрополита Феодора.

«Глибоко переконаний, що високий професіоналізм, мужність, витримка рятувальників, усіх працівників служби цивільного захисту і надалі сприятимуть виконанню основного завдання збереження життя та здоров’я громадян, національних надбань України», — зазначив владика.

Голова Кременчуцького військового єпархіального відділу протоієрей Костянтин Маслов традиційно взяв участь в урочистому заході у міському управлінні ДержНС, щоб подякувати рятувальникам за нелегку почесну працю.

Кращим співробітникам було вручено почесні грамоти та подяки. Найменші кременчужани зворушливо привітали людей мужньої професії креативними виступами. Після урочистостей працівники чергового караулу провели для дітей екскурсію підрозділом.