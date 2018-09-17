Православні відзначили 100-річчя від дня мучеництва єпископа (Белолікова) і Собор новомучеників і сповідників Казахстанських

Православні 16 вересня відзначили 100-річчя від дня мученицького подвигу єпископа Верненского і Семиреченського Пімена (Белолікова) і Собор новомучеників і сповідників Казахстанських.

Як повідомляє patriarchia.ru, на літургію в храм Христа Спасителя Алма-Ати був доставлений ковчег із частками мощей новомучеників і сповідників Казахстанських.

На богослужінні возглашались прохання про єдність Святого Православ'я. Також поминались: старець-святитель митрополит Іосиф (Чернов), казахстанські ієрархи, священнослужителі та всі православні християни «в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшиеся».