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В Ізмаїлі митрополит Агафангел освятив дзвони для Свято-Георгіївського храму

13:01, 17 вересня 2018
Православ`я
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Митрополит Агафангел освятив дзвони / eparhiya.od.ua

Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

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Настоятель храму протоієрей Віталій ознайомив митрополита Агафангела з ходом будівельних робіт у Свято-Георгіївському храмі та на прилеглій території.

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