В Ізмаїлі митрополит Агафангел освятив дзвони для Свято-Георгіївського храму

Митрополит Агафангел 16 вересня звершив освячення дзвонів для Свято-Георгіївського храму Ізмаїла. Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ. Настоятель храму протоієрей Віталій ознайомив митрополита Агафангела з ходом будівельних робіт у Свято-Георгіївському храмі та на прилеглій території.

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