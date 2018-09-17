В Ізмаїлі митрополит Агафангел освятив дзвони для Свято-Георгіївського храму
13:01, 17 вересня 2018Православ`я
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Митрополит Агафангел освятив дзвони / eparhiya.od.ua
Митрополит Агафангел 16 вересня звершив освячення дзвонів для Свято-Георгіївського храму Ізмаїла.
Про це повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Настоятель храму протоієрей Віталій ознайомив митрополита Агафангела з ходом будівельних робіт у Свято-Георгіївському храмі та на прилеглій території.
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