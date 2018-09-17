Патріарх Грузії закликав уряд відповідально поставитися до легалізації та виробництва марихуани

Патріарх всієї Грузії Ілія Другий закликав уряд відповідально поставитися до легалізації та виробництва марихуани.

Про це він сказав під час недільної проповіді, повідомляє "Ехо Кавказу".

«Ми маємо пам'ятати, що це небезпечно, бо сюди приїдуть наркомани з інших країн і скористаються цією свободою. Так наркоманія ще більше пошириться в Грузії. Тому я хочу попросити владу, ставиться до цього з великою відповідальністю. Не можна дивитися лише на економічний дохід країни, навіщо нам така економіка, якщо ми втратимо своїх дітей.

Я сподіваюся, що ми об'єднаємося, зробимо все для того, щоб Церква, народ, влада об'єдналися і зробили все, щоб хворих людей було якомога менше... Хочу ще раз сказати, що не слід думати, ніби ми любимо батьківщину й наш народ більше, ніж влада, вона любить не менше, у неї не менше болить серце. Сподіваюся, ми подолаємо цей недуг», - сказав Патріарх.