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Патріарх Грузії закликав уряд відповідально поставитися до легалізації та виробництва марихуани

10:25, 17 вересня 2018
Православ`я
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Патріарх Ілія Другий / sputnik-georgia.ru

Про це він сказав під час недільної проповіді, повідомляє "Ехо Кавказу".

«Ми маємо пам'ятати, що це небезпечно, бо сюди приїдуть наркомани з інших країн і скористаються цією свободою. Так наркоманія ще більше пошириться в Грузії. Тому я хочу попросити владу, ставиться до цього з великою відповідальністю. Не можна дивитися лише на економічний дохід країни, навіщо нам така економіка, якщо ми втратимо своїх дітей.

Я сподіваюся, що ми об'єднаємося, зробимо все для того, щоб Церква, народ, влада об'єдналися і зробили все, щоб хворих людей було якомога менше... Хочу ще раз сказати, що не слід думати, ніби ми любимо батьківщину й наш народ більше, ніж влада, вона любить не менше, у неї не менше болить серце. Сподіваюся, ми подолаємо цей недуг», - сказав Патріарх.

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