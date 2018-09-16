У Котюжинах на Тернопільщині громада УПЦ, яка минулого року лишилася церкви, побудувала новий храм

У неділю, 16 вересня, керуючий Тернопільською єпархією УПЦ митрополит Тернопільський та Кременецький Сергій освятив новозбудований храм Української Православної Церкви у селі Котюжини Збаразького району. Також владика очолив Божественну літургію у співслужінні численного духовенства та привітав вірян зі звершенням цієї урочистої, давно очікуваної події.

Нове молитовне приміщення було побудоване для громади замість храму святого Стефана, у котрому віряни молились до 2017 року. Тоді церкву забрали собі прихильники УПЦ Київського патріархату, повідомляє "Православне Тернопілля".

Кілька місяців прихожани УПЦ збирались на Літургію в будинку священика, але згодом втратили доступ і до нього.

"Одразу після того, як частина жителів села оголосила про ухід у розкол, вірні УПЦ почали шукати, як вирішити питання з храмом. Один з прихожан пожертвував свою ділянку для нового будівництва. Допомагати прихожанам почали з Київської митрополії УПЦ. Тоді вже розпочалося зведення приміщення, яке зареєстроване на цій ділянці як допоміжне, і так само ззовні є звичайною будівлею. Однак, з Божою допомогою та з великою підтримкою Благодійного фонду «Фавор», котрий діє з благословення Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія та Священного Синоду УПЦ, та за підтримки Почаївської лаври цей молитовний дім швидко піднявся та був чудово оздоблений", - повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії УПЦ.

Чимало людей також внесли свою лепту в будівництво, допомагаючи селянам відновити своє церковне життя.

"У святковий день освячення нової церкви віряни на чолі з настоятелем протоієреєм Олександром Кантицьким щиро дякували всім благодійникам та священноначалію за те, що не полишили їх у біді та в день освячення розділили з громадою велику радість", - ідеться у повідомленні.

По завершенні Літургії керуючий Тернопільською єпархією УПЦ подарував усім присутнім духовну літературу.

Згідно з традиціями, при освяченні храму посадили молоді дерева.