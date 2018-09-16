Митрополит Онуфрій розповів, як правильно користуватися своїми талантами

Талантами нас наділяє Господь не для того, щоб ми їх закопували в землю, а щоб ми духовно удосконалювалися.

Про це сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї недільної проповіді в Києво-Печерській лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель порівняв талант із зерном, яке Господь посіяв у кожну людину, а людина вже має обробляти його, щоб отримати плоди — духовні. За словами владики, за допомогою талантів ми повинні «вчити себе молитися, прощати, терпіти, любити, дякувати Богу, славити Бога і каятися перед Богом».

Натомість людина, яка неправильно користується своїми талантами і не розвиває їх, як підкреслив Архіпастир, стає «безсловесним творінням».

«Фізичні таланти я повинен використовувати не тільки, щоб заробляти хліб, а щоб мої ноги мене несли в храм, щоб мої руки робили добро ближньому. Якщо я не буду використовувати свої таланти, фізичні сили, а буду лежати, то… стану не здатною до дії масою. Так само, якщо людина, яка отримала від Бога талант красиво співати, не буде розвивати свій голос, то цей дар засохне, зав’яне… Таланти даються нам для того, щоб ми їх не закопували в землю, а для того, щоб через них ми повертали собі християнські чесноти», — зазначив Блаженніший владика.

Митрополит Онуфрій додав, що саме християнські чесноти «ведуть людину до спасіння на Небі». Владика пояснив: «Якщо людина правильно використовує свої таланти, то стає здатною прийняти в собі дар вічного життя. Господь уготував для всіх вічне життя, але не всі здатні його вмістити в собі. Для цього потрібно себе приготувати, і це приготування відбувається за допомогою використання своїх талантів».

Блаженніший владика підсумував, що коли ми будемо правильно користуватися своїми талантами, то наприкінці свого земного життя зможемо зустрітися з Господом. «Тоді ми підійдемо до порога вічності, зустрінемося віч-на-віч зі своїм Спасителем і Богом — і почуємо блаженний глас: “рабе Добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим тебе поставлю; увійди до радощів пана свого” (Мф. 25: 21) . Тобто, увійди в те життя, заради якого Господь створив людину, яке Господь повернув нам через Своє втілення і в якій Господь чекає на нас на Небі», — зокрема сказав Архіпастир.