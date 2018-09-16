Спочилий настоятель чопського Свято-Успенського храму посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Чоп”

У суботу, 15 вересня, місто Чоп відзначило свою 737-у річницю. Цього дня на Європейській площі відбулося урочисте відкриття свята за участі влади та запрошених поважних гостей.

Знаменним стало нагородження Почесних громадян міста, особливо в статусі посмертно. Одним з них став колишній настоятель Свято-Успенського храму Чопа – протоієрей Михаїл Бобик – удостоєний звання “Почесний громадянин міста Чоп” відповідно до рішення 31 сесії VII скликання від 15 серпня 2018 року "за благодійницьку та громадську діяльність, за довготривалу службу на благо громади міста, будівництво культових споруд, розвиток духовності та релігій в місті, проповідування мешканцям добра, взаємопорозуміння між конфесіями, толерантності та терпимості". Про це повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Протоієрей Михаїл Бобик народився 26 січня 1953 року в селі Вільхівка Іршавського району Закарпатської області в сім’ї православно-віруючих селян.

У 1969 році у своєму ж селі закінчив ЗОШ. Духовну освіту здобув в Московській духовній семінарії.

19 червня 1971 року Високопреосвященнішим Григорієм (Закаляк), архієпископом Мукачівським і Ужгородським висвячений в сан диякона.

Після дияконської хіротонії з 19 липня 1971 року отець Михаїл проходив служіння в Свято-Вознесенському храмі села

Згідно наказу архієпископа Григорія за №739 від 10 липня 1973 року отець Михаїл був призначений на пастирське служіння відразу у трьох храмах Іршавського благочиння: Свято-Духівського в Колодному, Свято-Михайлівського в Броді, Свято-Покровського в Дешковиці.

З 1 жовтня 1974 року призначається настоятелем Свято-Георгієвського храму в с. Вільхівські Лази Тячівського району.

З 17 жовтня 1980 року – настоятель Свято-Покровського храму в селі Пістрялово Мукачівського району.

З 1 липня 1986 року – настоятель Свято-Різдва Богородиці храму в селі Червоне Ужгородського району.

У характеристиці на ієрея Михайла Бобика написано: «Молодий, енергійний священик. Вихований архімандритом Веніаміном. Сповнений турботою, витриманий, зважений. Необразливий. Послушний. Богослужіння звершує чинно».

10 травня 1987 року возведений у сан протоієрея.

12 травня 1996 року нагороджений правом носіння мітри. Відповідне нагородне посвідчення за №517 було видане 21 травня 1996 року.

20 травня 1998 року призначений додатково настоятелем і Свято-Успенського храму в м.Чоп.

22 квітня 2014 року архієпископом Мукачівським і Ужгородським за Божественною літургією в Ужгородському Свято-Воскресенському чоловічому монастирі нагороджений найвищою церковною нагородою – правом носіння другого хреста з прикрасами.

Перестало битися серце одного з найкращих священнослужителів Мукачівської Православної єпархії – 17 жовтня 2014 року.