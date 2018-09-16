У Малій Угольці на Закарпатті відзначають 10-річчя з часу прославлення преподобного Іова (Кундрі).

Торжественні богослужіння з нагоди 10-ї річниці прославлення у лику місцевошанованих святих преподобного розпочнуться пообіді понеділка, 17 вересня. У неділю, 16 вересня, стартує хресний хід, присвячений святкуванню прославлення преподобного Іова, повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Сьогодні у неділю, 16 вересня, стартував хресний хід присвячений згаданому святу: о 6.00 зі Св. Троїцького чоловічого монастиря м. Хуст-Городилово, після Божественної Літургії. Хресний хід буде проходити через такі села: Іза, Нанково, Н. Селище, Копашнево, Чумалево (в Св. Вознесенському жіночому монастирі ночівля), Колодне, Угля і М. Уголька.

Цього ж недільного дня, о 19 годині, на телеканалі “Глас” буде транслюватись документальний фільм про закарпатського подвижника – прп. Іова Угольського.

Завтра о 16.00 буде звершено освячення і закладку каменю під будівництво храму прп. Іова Угольського, після чого відбудеться Всенічне богослужіння.

Опівночі на 18 вересня, о 1.00 відбудеться нічна Божественна Літургія.

Зранку, о 8.00 – акафіст до прп. Іова Угольського та Літургія за участі 7-ми архієреїв на чолі з керуючим справами УПЦ – митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм (Паканичем).