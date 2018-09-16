У Києво-Печерській лаврі помолились про мир в Україні та збереження єдності Православної Церкви

У неділю, 16 вересня, Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, за богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та збереження єдності Православної Церкви.

Після читання Святого Євангелія Предстоятель звернувся до пастви зі словом проповіді. Блаженніший Владика пояснив вірним зміст притчі про таланти, яка сьогодні звучала у Євангельському читанні.

Предстоятель також звершив дві хіротонії над студентами II курсу Київської духовної академії: ієрейську – над дияконом Андрієм Антоненком та дияконську – над Василем Шафаром.

Наприкінці богослужіння Архіпастир привітав вірян з недільним днем, побажав усього необхідного для земного життя і життя вічного та благословив усіх.