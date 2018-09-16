Майбутнє засідання Синоду РПЦЗ приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні
16:24, 16 вересня 2018Православ`я
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Майбутнє засідання Синоду РПЦЗ відбудеться 20-21 вересня / sinod.ruschurchabroad.org
Майбутнє засідання Архієрейського Синоду Руської Православної Церкви Закордоном приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні.
Воно відбудеться 20-21 вересня, напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт РПЦЗ.
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