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Майбутнє засідання Синоду РПЦЗ приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні

16:24, 16 вересня 2018
Православ`я
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Майбутнє засідання Синоду РПЦЗ відбудеться 20-21 вересня / sinod.ruschurchabroad.org

Майбутнє засідання Архієрейського Синоду Руської Православної Церкви Закордоном приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні.

Воно відбудеться 20-21 вересня, напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт РПЦЗ.

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