Майбутнє засідання Синоду РПЦЗ приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні

Майбутнє засідання Архієрейського Синоду Руської Православної Церкви Закордоном приурочили до великого освячення нового кафедрального собору в Лондоні. Воно відбудеться 20-21 вересня, напередодні свята Різдва Пресвятої Богородиці, повідомляє офіційний сайт РПЦЗ.

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