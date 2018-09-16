В Одесі новий храм УПЦ відкрили при дитячому реабілітаційному центрі

У п'ятницю, 14 вересня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив чин освячення храму на честь ікони Божої Матері "Призри на смирення" міста Одеси, розташований при Інституті реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім. Я. Корчака, а потім Божественну літургію у співслужінні міського духовенства.

Після богослужіння митрополит Агафангел відвідав реабілітаційний центр, де зустрівся з пацієнтами, надавши благословення, повідомляє "Православна Одеса".

У своєму архіпастирському слові владика побажав Божої допомоги, здоров'я та якнайскорішого відновлення тим, хто тут проходить курс лікування, а медичному персоналу і батькам хворих дітей - терпіння у несенні свого хреста за турботи і догляду за хворими.

З благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія владика возвів у сан протоієрея з покладанням палиці настоятеля цього храму протоієрея Андрія Кирлика і вручив церковні нагороди благодійникам.