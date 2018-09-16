У Псково-Печерському монастирі попрощалися з колишнім намісником архімандритом Тихоном (Секретарьовим)
12:49, 16 вересня 2018Православ`я
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У Псково-Печерському монастирі попрощалися з колишнім намісником архімандритом Тихоном / monasterium.ru
У п'ятницю, 14 вересня, митрополит Псковський і Порховський Тихон звершив відспівування колишнього намісника Свято-Успенського Псково-Печерського монастиря архімандрита Тихона (Секретарьова).
Численні віруючі зібралися цього дня в обителі, щоб попрощатися з архімандритом. По завершенні відспівування труну з тілом покійного було обнесено навколо обителі і покладено на братському кладовищі у Богом Заданих печерах, повідомляє "Монастирський вісник".
У Псково-Печерському монастирі попрощалися з колишнім намісником архімандритом Тихоном / monasterium.ru
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