У Псково-Печерському монастирі попрощалися з колишнім намісником архімандритом Тихоном (Секретарьовим)

У п'ятницю, 14 вересня, митрополит Псковський і Порховський Тихон звершив відспівування колишнього намісника Свято-Успенського Псково-Печерського монастиря архімандрита Тихона (Секретарьова).

Численні віруючі зібралися цього дня в обителі, щоб попрощатися з архімандритом. По завершенні відспівування труну з тілом покійного було обнесено навколо обителі і покладено на братському кладовищі у Богом Заданих печерах, повідомляє "Монастирський вісник".