Православні Вінниччини відзначили день Собору Вінницьких святих
22:02, 15 вересня 2018Православ`я
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Православні Вінниччини відзначили день Собору Вінницьких святих / orthodox.vinnica.ua
Православні Вінниччини відзначили день Собору Вінницьких святих.
У свято Собору Вінницьких святих та 85-річчя утворення Вінницької єпархії, 14 вересня, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці була звершена урочиста Божественна Літургія. Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.
Перед початком богослужіння, а також під час Літургії підносилися молитви за упокій спочилого вінницького архіпастиря митрополита Макарія (Свистуна), котрий похований на території собору і якому цього року 14 вересня виповнилося б 80 років. Також усі молилися за спочилих архієреїв, священиків і вірян Вінницької єпархії.
Після Літургії був відправлений молебень всім святим землі Вінницької і преподобному Симеону Стовпнику.
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