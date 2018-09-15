Православні Вінниччини відзначили день Собору Вінницьких святих.

У свято Собору Вінницьких святих та 85-річчя утворення Вінницької єпархії, 14 вересня, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці була звершена урочиста Божественна Літургія. Про це повідомляє сайт Вінницької єпархії УПЦ.

Перед початком богослужіння, а також під час Літургії підносилися молитви за упокій спочилого вінницького архіпастиря митрополита Макарія (Свистуна), котрий похований на території собору і якому цього року 14 вересня виповнилося б 80 років. Також усі молилися за спочилих архієреїв, священиків і вірян Вінницької єпархії.

Після Літургії був відправлений молебень всім святим землі Вінницької і преподобному Симеону Стовпнику.