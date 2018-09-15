У день святкування 240-річчя заснування Херсона пройшов соборний молебень за благополуччя краю

У суботу, 15 вересня, жителі та гості Херсона відзначають 240-ю річницю з дня його заснування.

За багаторічною традицією, у сам День міста святкові заходи та урочистості розпочались із спільної молитви, повідомляє "Православна Херсонщина".

З благословення митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна, в Катерининському соборі, який також святкує цього року 237-річчя свого заснування і який є найстарішою спорудою на території колишньої Херсонської фортеці, духовенством Херсонської єпархії Української Православної Церкви був звершений подячний молебень з проханнями про мир в Україні та про благополуччя Херсонського краю.

На богослужінні разом зі священнослужителями молилися представники влади, громадськості, парафіяни храмів та гості міста. Після молебню настоятель Катерининського собору протоієрей Петро Коваль передав всім присутнім вітальні слова від митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна і привітав з Днем міста.