Волинські священики взяли участь у форумі сім’ї, приуроченому до дня батька

Вчора, 14 вересня, у Палаці культури міста Луцька розпочався Волинський форум сім’ї «Щаслива родина – міцна Україна», що приурочений до Міжнародного дня батька.

З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, участь у форумі взяли представники Волинської єпархії УПЦ та студенти Волинської духовної семінарії, повідомляється на сайті єпархії.

Форум організували фахівці управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, за співпраці з Волинською Радою Церков, МБФ «Молодь з місією», та за підтримки МГО «Міжнародний центр батьківства».

До проведення форуму в Луцьку долучились зі своїми проектами голова єпархіального відділу у справах сім’ї протоієрей Петро Базюк, голова просвітницького відділу єпархії протоієрей Валентин Марчук, активні священнослужителі та їхні підопічні – майбутні священики, студенти ВДС.