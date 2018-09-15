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Волинські священики взяли участь у форумі сім’ї, приуроченому до дня батька

18:33, 15 вересня 2018
Православ`я
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Представники Волинської єпархії УПЦ взяли участь у Волинському форумі сім’ї / volyn.church.ua

Вчора, 14 вересня, у Палаці культури міста Луцька розпочався Волинський форум сім’ї «Щаслива родина – міцна Україна», що приурочений до Міжнародного дня батька.

З благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, участь у форумі взяли представники Волинської єпархії УПЦ та студенти Волинської духовної семінарії, повідомляється на сайті єпархії.

/ volyn.church.ua

Форум організували фахівці управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради, за співпраці з Волинською Радою Церков, МБФ «Молодь з місією», та за підтримки МГО «Міжнародний центр батьківства».

До проведення форуму в Луцьку долучились зі своїми проектами голова єпархіального відділу у справах сім’ї протоієрей Петро Базюк,  голова просвітницького відділу єпархії протоієрей Валентин Марчук, активні священнослужителі та їхні підопічні – майбутні священики, студенти ВДС.

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