Голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях виступив на нараді ОБСЄ

У четвер, 13 вересня, голова Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископ Баришівський Віктор взяв участь у роботі щорічної наради ОБСЄ, що цими днями проходить у Варшаві (Польща).

Під час заходу обговорювалися питання дотримання прав людини у релігійній сфері з боку країн-членів ОБСЄ. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Єпископ Віктор у своєму виступі зазначив, що становище УПЦ у 2018 році ускладнилося триваючими порушеннями прав віруючих, неефективним розслідуванням кримінальних проваджень, продовженням розпалювання релігійної ворожнечі стосовно православних віруючих нашої Церкви. У зв’язку з цим протягом останнього часу Священний Синод Української Православної Церкви вимушено тричі приймав рішення, в яких зазначалося про ознаки істотних проблем у сфері церковно-державних відносин в Україні.

Представник УПЦ звернув увагу всіх присутніх на конкретні приклади неефективного захисту віруючих з боку правоохоронної системи, а саме: резонансні справи про побиття віруючих силовими структурами у с. Катеринівка Тернопільської області, незаконний арешт храму релігійної громади у с. Птича Рівненської області. У цих та інших справах віруючим не було надано належного захисту, вони до цього часу не можуть повернути храми, які їм належать, а винні правопорушники залишаються безкарним. Не вирішено питання зняття з розгляду парламенту України антиконституційних законопроектів № 4128, 4511, 5309, які спрямовані на обмеження прав релігійних організацій та віруючих УПЦ в Україні і фактично руйнують юридичну та канонічну систему управління релігійними організаціями. До цього часу Мінкультури не реєструє статути монастирів та єпархій Української Православної Церкви, що позбавляє їх можливості повноцінно існувати у статусі юридичної особи.

Представників дипломатичних місій та міжнародних організацій було повідомлено про інші випадки тиску та дискримінації відносно УПЦ.