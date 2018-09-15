«Православна енциклопедія» починає публікацію документів з питання возз'єднання Київської митрополії з РПЦ у 1678-1686 роках

У Церковно-науковому центрі «Православна енциклопедія» завершується робота над науковим виданням великого корпусу нововиявлених документів, що стосуються питання возз'єднання Київської митрополії з Руською Православною Церквою у 1685-1686 роках.

Готується до публікації корпус документів, який охоплює і більш ранні події, що нерозривно пов'язані з історичними передумовами цього возз'єднання, повідомляє "Седмиця".

"Група дослідників під керівництвом кореспондента РАН Б. Флорі виконала колосальну роботу, яка близька до закінчення: ми плануємо здійснити видання у 2018 – 2019 роках. Проте події останніх днів, публікація окремих матеріалів Синокса Константинопольської церкви, а також велика кількість не цілком достовірних відомостей і трактувань, що переповнюють сьогодні різні інтернет-видання, змушують нас піти на безпрецедентний крок: ЦНЦ «Православна енциклопедія» починає здійснювати попередню публікацію корпусу документів, що стосуються цієї теми, які вже публікувалися, та нововиявлених", - розповіли в "Православній енциклопедії".

Публікація носить попередній характер, тому частина документів буде опублікована в сучасній російській графіці (документи, що пройшли звірку), частина – в оригіналах.

Пояснювальні статті і коментарі до цих текстів будуть представлені пізніше по мірі їх готовності.

Матеріали виставляються в розділі "Бібліотека".