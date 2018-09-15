Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва передав Предстоятелю УПЦ запевнення у братській підтримці

Вчора, 14 вересня, під час перебування у Варшаві для участі у щорічній нараді ОБСЄ, єпископ Баришівський Віктор зустрівся з Блаженнішим Митрополитом Варшавським і всієї Польщі Саввою.

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва передав єдиному канонічному Предстоятелю УПЦ Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію запевнення у постійній молитовній і братській підтримці. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

На початку зустрічі єпископ Віктор передав Його Блаженству братські привітання від Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія та поздоровив з 80-річним ювілеєм, який цього року відзначав Блаженніший Митрополит Савва. На зустрічі також були присутні єпископ Гайновський Павел та клірик Варшавської єпархії протоієрей Петро Несторук.

Представник УПЦ розповів про свою роботу на щорічній нараді ОБСЄ та про останні події з церковного життя в Україні, пов`язані з внутрішніми і зовнішніми ініціативами щодо надання Томосу про автокефалію Української Церкви. Від імені Предстоятеля УПЦ владика Віктор подякував Блаженнішому Митрополиту Савві за чітку і однозначну позицію стосовно українського питання, яку висловив Архієрейський собор Польської Православної Церкви у травні місяці поточного року, зазначивши що «автокефалію надає Мати-Церква лише після погодження з Предстоятелями усіх Помісних Церков».

«Будьте мужніми, тримайтеся єдності навколо свого Предстоятеля, не здавайтеся і пам’ятайте, що з Вами Бог!» — сказав наостанок Предстоятель Польської Православної Церкви.

Після закінчення зустрічі єпископ Віктор у супроводі єпископа Павла поклонився святиням кафедрального собору на честь святої рівноапостольної Марії Магдалини.