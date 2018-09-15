Рішення Синоду РПЦ призупинити поминання Константинопольського Патріарха не означає повного розриву євхаристійного спілкування - митрополит Іларіон

Рішення призупинити Руською Православною Церквою молитовне поминання за богослужінням Константинопольського Патріарха не означає повного розриву євхаристійного спілкування.

Про це сказав голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон, повідомляє patriarchia.ru.

«Ті миряни, які приїжджають на Афон або опиняються в храмах Константинопольського Патріархату, можуть у них причащатися. Але ми відмовляємося від співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату, оскільки всякий раз за богослужінням вони поминають свого Патріарха, а його поминання ми припинили», - розповів митрополит Іларіон.

Також він пояснив, що за богослужінням, яке здійснює Патріарх Кирил, поминання буде починатися відразу з Олександрійського Патріарха, а не з Константинополя, як це було до цього часу.