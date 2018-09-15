У Мінську пройшов хресний хід до церковного Дня тверезості

У мінській парафії ікони Божої Матері «Невипивана Чаша» 11 вересня пройшли заходи, приурочені до церковного Дня тверезості.

За традицією, після Божественної літургії був відслужений молебень про стражденних недуги пияцтва і наркоманії та відбувся чин прийняття обітниці тверезості, повідомляє офіційний портал Білоруської Православної Церкви.

Обітницю приймали люди, які твердо вирішили стати на шлях фізичного і духовного тверезіння, а також ті, хто своїм прикладом прагне допомогти ближнім у боротьбі зі згубними звичками і сприяти вихованню здорового підростаючого покоління.

По закінченні молебню відбувся хресний хід тверезості, у якому взяли участь як парафіяни храму ікони Божої Матері «Невипивана Чаша», так і гості з інших парафій, які приїхали спеціально для участі в ході.

До всіх присутніх звернувся настоятель парафії протоієрей Діонісій Пясецький зі словами проповіді про чесноти тверезості в житті кожного християнина.