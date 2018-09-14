У Ніжині помолились за загиблих воїнів-визволителів міста
23:28, 14 вересня 2018Православ`я
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У Ніжині помолились за загиблих воїнів-визволителів міста / orthodox.cn.ua
Напередодні 75-ї річниці дня визволення Ніжина від німецько-фашистських загарбників, 14 вересня, у Ніжині помолились за загиблих воїнів-визволителів міста.
Цього дня духовенство міста Ніжина на чолі з секретарем єпархіального управління протоієреєм Валерієм Дашком було звершено заупокійну літію за воїнами, які поклали своє життя за визволення міста. Про це повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.
У Ніжині помолились за загиблих воїнів-визволителів міста / orthodox.cn.ua
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