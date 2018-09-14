Напередодні 75-ї річниці дня визволення Ніжина від німецько-фашистських загарбників, 14 вересня, у Ніжині помолились за загиблих воїнів-визволителів міста.

Цього дня духовенство міста Ніжина на чолі з секретарем єпархіального управління протоієреєм Валерієм Дашком було звершено заупокійну літію за воїнами, які поклали своє життя за визволення міста. Про це повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.