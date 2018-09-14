Синод РПЦ призупинив поминання Патріарха Варфоломія і співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату

Священний Синод РПЦ ухвалив рішення про призупинення співслужіння з ієрархами Константинопольського Патріархату.

Члени Синоду також прийняли рішення про призупинення поминання Константинопольського Патріарха, розповів по завершенні засідання голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон, повідомляє "Православ'я і світ".

Богословські діалоги та інші заходи за участю Константинопольського Патріархату будуть припинені.

«Причини такого рішення полягають у тому, що Константинопольський Патріархат незаконно вторгся на територію Московського Патріархату, призначивши в Україні своїх екзархів. Протягом 300 років статус київської митрополії у складі московського патріархату не оскаржувався.Тепер це оскарження почалося. Ми з цією позицією категорично не згодні. Ми в заяві були змушені зі скорботою нагадати, що було в 1920 роках, коли обновленці терзали Патріарха Тихона, а Константинопольський Патріархат став на бік обновленців. Ми не стали б згадувати про цю сторінку в історії наших взаємин з Константинополем, якщо б ці сумні події не повторювалися сьогодні. Ми прийняли рішення вимушено. Ми дуже хотіли уникнути цього, протягом багатьох років намагалися вирішувати проблеми за допомогою діалогів. Останньою такою спробою була поїздка Патріарха в Стамбул. Відразу після цього послідувало призначення екзархів. Вже 8 вересня ми попередили, що відповідні заходи будуть найближчим часом», – заявив голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату.

Митрополит Іларіон повідомив, що попри те, що РПЦ припиняє поминання Константинопольського Патріархату і співслужіння з його ієрархами, це не означає повного розриву євхаристійних відносин. Він розповів, що тепер поминання буде починатися з Олександрійського Патріарха.

Константинопольський Патріархат висловився про намір в односторонньому порядку надати автокефалію Православній Церкві в Україні. 7 вересня було опубліковано комюніке Генерального секретаріату Священного Синоду Константинопольського Патріархату, в якому повідомлялося про призначення двох ієрархів Констинтинопольской Церкви – архієпископа Памфілійського Даниїла (США) і єпископа Едмонтонського Іларіона (Канада) – екзархами Константинопольського Патріархату в Києві.

Священний Синод Руської Православної Церкви висловив протест проти цих дій Константинопольського Патріархату, заявивши, що «це рішення було прийнято без погодження з Патріархом Кирилом і Митрополитом Онуфрієм і є грубим нехтуванням церковних канонів, заборонявшим єпископам однієї Помісної Церкви втручатися у внутрішнє життя і справи іншої Помісної Церкви».