Священний Синод затвердив текст служби преподобному Амфілохію Почаївському

У п'ятницю, 14 вересня, у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі під головуванням митрополита Петрозаводського і Карельського Костянтина відбулося п'яте у 2018 році пленарне засідання Синодальної богослужбової комісії.

Священний Синод затвердив представлені Синодальною богослужбовою комісією тексти служб преподобному Амфілохію Почаївському, мученику Алексію Элнатському, преподобному Василиску Сибірському, благовірному князю Олегу Брянському, повідомляє patriarchia.ru.

Затверджено також тексти тропаря і кондака священномученикам Олександру Сахарову та Іоанну Тихомирову Шатурським.

Комісія розглянула і відредагувала служби Колоцькій іконі Божої Матері, сщмч. Костянтину, пресвітеру Богородському, прп. Олександру, Олені, Марфі Дивєєвським і прп. Олені Дивєєвській.

Були розглянуті і відредаговані також тропар і кондак прмц. Марії (Мамонтовій-Шашиній), тропар, кондак та молитва свт. Іоні Вятському і Великопермському. Всі служби і молитвослів'я схвалено та направлено на розгляд Священного Синоду.

Комісія розглянула зауваження, надіслані на схвалену раніше службу святим отцям Всеросійського Собору 1917-1918 рр. Служба схвалена в новій редакції і передана на затвердження Священного Синоду.

Наступне пленарне засідання Комісії відбудеться 29 листопада 2018 року.