У Вінниці православні відзначили Собор місцевошанованих святих

У день свята Собору Вінницьких святих, церковного Новоліття, 14 вересня, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Вінниці була звершена урочиста Божественна Літургія.

Також цього дня відзначається пам'ять преподобного Симеона Стовпника та 85-річчя утворення Вінницької єпархії УПЦ, повідомляє прес-служба єпархії.

Перед початком богослужіння, а також під час Літургії підносилися молитви за упокій спочилого митрополита Макарія (Свистуна), який похований на території собору і якому цього року 14 вересня виповнилося б 80 років. Також усі молилися за спочилих архієреїв, священиків і вірян Вінницької єпархії.

Після літургії був відправлений молебень усім святим землі Вінницької і преподобному Симеону Стовпнику.

По закінченні богослужіння митрополита Симеона привітали архієреї та віряни з Днем ангела.