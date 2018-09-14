У Дніпрі православні молилися про журналістів, які померли за роки незалежності України

У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Дніпра за ініціативи Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України 14 вересня, напередодні дня пам'яті загиблих і померлих журналістів - 16 вересня - відбулася панахида.

Очолив панахиду за померлими за роки незалежності України журналістів митрополит Іриней, повідомляє прес-служба Дніпропетровської єпархії УПЦ.

"Сьогодні ми зібралися, щоб помолитися за упокій померлих журналістів. Вони нині знаходяться в іншому вимірі, у вічному житті. Тому дуже важливо згадувати їх у молитві. Молячись про них, ми сприяємо їм, допомагаємо, і вони не залишаються в боргу – своїми молитвами посприяють нам. Цей молитовний зв'язок дуже важливий. Приємно, що ви його відновили і підтримуєте. Ми щорічно звершуємо поминання покійних журналістів", - сказав митрополит Іриней.

На панахиді були присутні журналісти дніпропетровського регіону, які молитовно згадали загиблих і померлих товаришів по професії.