У Польській Православній Церкві нагадали, що для надання автокефалії необхідна згода всіх Помісних Церков

Для надання автокефалії українській Церкві необхідна згода всіх Помісних Церков, а поспішне рішення може поглибити розкол, попередила Польська Православна Церква.

Про це йдеться в листі секретаря канцелярії Польської Православної Церкви Єжи Дорошкевича, що надійшов в РБК у відповідь на запит із проханням висловити своє ставлення до автокефалії УПЦ, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Секретар канцелярії Польської Православної Церкви дає відповідь, посилаючись на витяги з протокола засідань Архієрейського собору Польської Церкви від 9 травня, у якому було сказано «автокефалію надає Мати-Церква лише після погодження з Предстоятелями усіх Помісних Церков».

За повідомленням РБК, він зазначає, що поспішні дії можуть поглибити розкол в Україні.

«В даний час в Україні склалася ситуація, про яку повинні дбати всі Помісні Православні Церкви», – йдеться в листі.