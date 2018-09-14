Томос – це буде обмеження свободи, яку ми сьогодні маємо - Предстоятель УПЦ

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій розповів про статус Церкви і пояснив, чому Томос про надання автокефалії буде лише обмежувати Її свободу.

Митрополит Онуфрій у програмі «Ранок з Інтером» назвав, які атрибути незалежності має Церква, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Ми - самостійна Церква й ті всі атрибути незалежності, які необхідні нам сьогодні для служіння Богові й народу, ми маємо. У нас є: свій Синод, незалежний ні від кого, у нас є свій Архієрейський Собор, незалежний ні від кого. Рішення нашого Синоду й Архієрейського Собору є кінцевими і ніхто їх не може оскаржувати, на них накладати вето. У нас є і свій церковний суд, який є кінцевою інстанцією. У нас все є своє. У нас економічна незалежність, адміністративна незалежність.

Томос – це буде обмеження нашої свободи, яку ми сьогодні маємо. Нам цього не потрібно. Якщо комусь це потрібно – вони вибудовують собі, але нам не потрібно, у нас все є – є незалежність і самостійність і всі ті атрибути вільного життя, яке потрібне нам для нашого церковного успішного духовного служіння людям», - розповів Митрополит Онуфрій.

Він також сказав, у яких зв’язках УПЦ перебуває з Руською Православною Церквою.

«Те, що ми маємо з Московським патріархатом – ми маємо духовні зв’язки, молитовні зв’язки, канонічні зв’язки і культурні зв’язки. Це нормально. Це так має бути. Церква не є політичною організацією, яка сьогодні одного любить, а другого ненавидить, а завтра буде навпаки. Церква всіх любить», - підкреслив Предстоятель УПЦ.