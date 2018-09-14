Митрополит Онуфрій не поїхав на засідання Синоду РПЦ за станом здоров'я

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій за станом здоров'я не зміг бути присутнім на засіданні Священного Синоду Руської Православної Церкви 14 вересня в Москві.

Був організований сеанс відеозв'язку, в ході якого Митрополит Онуфрій повідомив членам Синоду про стан справ у зв'язку з призначенням в Україну ієрархів Константинопольського Патріархату, повідомив керівник прес-служби Патріарха Кирила протоієрей Олександр Волков на своїй сторінці в Фейсбук.

Він також опублікував вступне слово Патріарха, в якому, зокрема, йдеться про те, чому було скликано позачергове засідання Священного Синоду РПЦ.

«Сьогодні на порядку денному одне питання, пов'язане з реалізацією рішення Константинопольського Патріархату про направлення в Україну так званих екзархів. Наш Синод уже зробив заяву 8 вересня, вона була опублікована, у зв'язку з прийняттям рішення Константинопольським Синодом про направлення таких представників. І нині ми маємо достовірну інформацію про те, що ці представники прибули в Україну й приступили до роботи», - сказав Патріарх Кирил.

Предстоятель Руської Православної Церкви провів паралель нинішніх подій із подіями початку ХХ століття.

«Те, що нині відбувається, є дзеркальним відображенням того, що робив Константинопольський Патріарх у 20-х роках, коли наша Церква на чолі зі Святішим Патріархом Тихоном перебувала в найтяжчих умовах. Патріарх відчував найтяжчий тиск із боку влади, інспірована владою розкольницька організація – обновленська Церква - набирала сили, і тоді Патріарх Григорій VII Константинопольський приймає рішення послати в Москву так звану «комісію» на прохання деяких православних. Природно, що Руська Православна Церква ніяких прохань на адресу Патріарха Григорія VII не направляла. А мабуть, направляли розкольники-обновленці. І Патріарх Тихон написав дуже ясний канонічно обґрунтований лист із протестом проти того, щоб на канонічну територію Руської Православної Церкви, яку він очолював, неканонічним шляхом була спрямована якась «комісія» з боку іншої Помісної Церкви.

Я думаю, що оскільки те, що відбувається нині в Україні, як я вже сказав, є дзеркальним відображенням того, що було на початку XX століття, ми повинні слідувати тій лінії, яку дуже мужньо визначив Святіший Патріарх Тихон у найважчі для нашої Церкви роки і яка є єдино правильною і канонічно обґрунтованої лінією. Тому ми нині будемо мати дискусію в Синоді», - розповів Патріарх Кирил.

Він звернувся відеозв'язком до Митрополиту Онуфрію: «Я дуже радий Вас бачити. Попри те, що зі здоров'ям у Вас нині не все благополучно, що завадило Вам прибути в Москву, ми раді бачити Вас в силі і фортеці духовній, що дає нам надію на те, що керівництво Української Православної Церкви в Вашій особі буде продовжувати єдино правильний шлях - здійснювати своє служіння відповідно до канонів Православної Церкви».