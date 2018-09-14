Митрополит Онуфрій: Ця Церква буде до кінця світу. Я знаю, що так буде! (відео)

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадав віруючим, якою є справжня місія Церкви.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, у програмі «Ранок з Інтером» Блаженніший зазначив, що «мораль, яку насаджують нашому суспільству є антихристиянською».

«Мораль, яку насаджують нашому суспільству є антихристиянською. Вводяться нові правила – легітимація одностатевих шлюбів, абортів, самовбивств... Це все противне Христу. Бог цього не благословляє людям робити. Церква виконує свою місію, вона веде людину до Бога. Вона нагадує людям, що ми всі є творіння Божі, що нас Бог закликає любити один одного, терпіти один одного і допомагати один одному. Ця Церква буде до кінця світу. Я знаю, що так буде! Тому що Господь сказав, що врата аду не одоліють цієї Церкви», - сказав Митрополит Онуфрій.

Він наголосив, що Церква не є політичною партією, і нею керує Христос, а не політики.

«Сьогодні нас затягують у формат політичної партії, щоб ми були рівнозначні політичній партії, щоб не Христос нами керував, а хтось інший, якісь політики. Якщо я хотів би бути політиком – був би одразу, а цю одежу на себе вже б не одягав, я би відразу пішов у політики. Хоча в молодості в мене були такі шанси. Я їх відкинув.

Одягнувши духовні одежі, я повинен піклуватися про духовне, і робити духовне. Ті люди, які одягнули на себе ряси і займаються активно політикою, вибудовують геополітичні плани – просто не чесні, які не змогли бути справжніми політиками, а зробили з себе якихось перевертнів, щоб через свій духовний образ до себе увагу людську притягувати. Це не чесно і перед Богом цим людям доведеться дуже важко відповідати», - підкреслив Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрій закликав усіх православних жити з Богом і нічого не боятися.

«Я хотів би звернутися до всіх православних людей, вірних нашої Церкви. Не бійтеся нічого, будьте тверді в своїй любові до Бога, бережіть чистоту святої православної віри, що є дорогою, яка веде людину до Бога! Любіть один одного, терпіть один одного, допомагайте один одному! Зло минеться, а добро буде жити вічно. Якщо ми будемо все терпіти, житимемо в любові до всіх і один до одного, то ніяке зло нас не переможе. Бог є Бог сили, а зло сили немає. Живімо з Богом і будемо радісні, щасливі і благословенні!», - сказав Блаженніший Митрополит Онуфрій.