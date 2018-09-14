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Сьогодні відбудеться позачергове засідання Священного Синоду РПЦ

09:41, 14 вересня 2018
Православ`я
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Патріарша й Синодальна резиденція в Даниловому монастирі / patriarchia.ru

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Позачергове засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви проходитиме в Патріаршій і Синодальній резиденції в Даниловому ставропігійному чоловічому монастирі в Москві під головуванням Патріарха Кирила.

Початок засідання об 11.00.

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