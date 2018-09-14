Сьогодні відбудеться позачергове засідання Священного Синоду РПЦ

Сьогодні, 14 вересня, відбудеться позачергове засідання Священного Синоду РПЦ. Про це повідомляє patriarchia.ru. Позачергове засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви проходитиме в Патріаршій і Синодальній резиденції в Даниловому ставропігійному чоловічому монастирі в Москві під головуванням Патріарха Кирила. Початок засідання об 11.00.

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