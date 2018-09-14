Сьогодні відбудеться позачергове засідання Священного Синоду РПЦ
09:41, 14 вересня 2018Православ`я
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Патріарша й Синодальна резиденція в Даниловому монастирі / patriarchia.ru
Сьогодні, 14 вересня, відбудеться позачергове засідання Священного Синоду РПЦ.
Про це повідомляє patriarchia.ru.
Позачергове засідання Священного Синоду Руської Православної Церкви проходитиме в Патріаршій і Синодальній резиденції в Даниловому ставропігійному чоловічому монастирі в Москві під головуванням Патріарха Кирила.
Початок засідання об 11.00.
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