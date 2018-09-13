VII Єлисаветинський хресний хід присвятять 100-річчю мученицької кончини святих царствених страстотерпців

VII Єлисаветинський хресний хід у пам'ять про святу преподобномученицю Велику княгиню Єлизавету Федорівну пройде 16 вересня з села Іллінське до села Усово у Підмосков'ї.

У нинішньому році традиційний хресний хід присвячений 100-річчю мученицької кончини святих царствених страстотерпців, преподобномучениць Великої княгині Єлизавети Федорівни та інокині Варвари й інших представників династії Романових, повідомляє сайт журналу "Фома".

Маршрут хресного ходу, який проводиться щорічно з вересня 2011-го, об'єднує старовинні села Іллінське та Усово, які раніше входили в єдину у Підмосков'ї Імператорську садибу. Він також включає в себе переправу на плотах через Москву-ріку.

В Іллінському-Усово Великий князь Сергій Олександрович (1857-1905) разом із дружиною Великою княгинею Єлизаветою Федорівною (1864-1918) багато часу присвятили благодійництву та освіті. Допомога населенню виявлялася в будь-яких складних ситуаціях: при пожежах, неврожаях, епідеміях.

Завершиться хресний хід спільною молитвою святій Єлизаветі Федорівні біля Спаського храму. Увечері того ж дня за підтримки Московської єпархії відбудеться концерт-реквієм до 100-річчя мученицької кончини Царствених страстотерпців. Автор тексту і музики — митрополит Волоколамський Іларіон.

У фойє залу буде представлена виставка акварелей черниць Гефсиманської обителі святої Марії Магдалини, презентація авторських хусток, виставка церковного ювелірного мистецтва.