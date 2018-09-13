Братія Києво-Печерської лаври збирає теплі речі для малозабезпечених на осінь.

Завдяки небайдужим благодійникам, жертводавцям, братія соціального відділу допомагають у складних ситуаціях людям з обмеженими фізичними можливостями, людям похилого віку та самотнім, батькам з дітьми та малозабезпеченим, повідомляється на сайті обителі.

"У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у відділі соціального служіння братія надають духовну і матеріальну допомогу всім, хто того потребує. На жаль, є люди, які в силу різних обставин не мають постійного даху над головою. З настанням холодів кількість таких людей, що приходять у соцвідділ, збільшується. Їм допомагають вибрати теплий одяг, взуття, необхідні речі, пропонують продукти, мед лаврської пасіки", - ідеться у повідомленні.

Співробітники соцвідділу висловлюють подяку всім, хто допомагає їх підопічним, а також нагадують про те, що можна жертвувати сезонний одяг і взуття, продукти тривалого зберігання, канцтовари, побутову хімію та все те, що може знадобитися підопічним відділу соцслужіння Лаври.