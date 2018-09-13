Синод УПЦ встановить дату святкування на честь ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі»

У четвер, 13 вересня, у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі під головуванням митрополита Херсонського і Таврійського Іоанна відбулося засідання Комісії з канонізації святих при Священному Синоді Української Православної Церкви.

На засіданні були розглянуті матеріали, що стосуються встановлення святкування на честь ікони Божої Матері «Утамуй моя печалі» (Свято-Георгіївський ставропігійний чоловічий монастир с. Городниця Житомирської області), Осичанської (Балтська єпархія) і Тригірської (Житомирська єпархія). Про це повідомляє "Православна Херсонщина".

Після вивчення цих матеріалів, вони були передані для розгляду у Священний Синод Української Православної Церкви.