На Житомирщині освятили храм УПЦ на честь священомученика Володимира (Богоявленського)

У селищі Волосіївка, на Житомирщині, 12 вересня, митрополит Никодим освятив храм на честь священомученика Володимира митрополита Київського (Богоявленського).

Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.

За богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні.

На закінчення богослужіння був звершений святковий хресний хід з іконою святого благовірного князя Олександра Невського.