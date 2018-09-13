На Житомирщині освятили храм УПЦ на честь священомученика Володимира (Богоявленського)
17:27, 13 вересня 2018Православ`я
5688 0
На Житомирщині освятили храм УПЦ / zhytomyr-eparchy.org
У селищі Волосіївка, на Житомирщині, 12 вересня, митрополит Никодим освятив храм на честь священомученика Володимира митрополита Київського (Богоявленського).
Про це повідомляє прес-служба Житомирської єпархії УПЦ.
За богослужінням була піднесена молитва за мир в Україні.
На закінчення богослужіння був звершений святковий хресний хід з іконою святого благовірного князя Олександра Невського.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter