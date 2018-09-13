Користувачів Facebook опитують щодо призначення Константинопольських екзархів в Україну

Центр інформації Української Православної Церкви розпочав опитування користувачів Facebook щодо призначення Константинопольських екзархів в Україну.

На офіційній сторінці Центру інформації УПЦ пропонується відповісти на питання «Чи вирішить приїзд Константинопольських екзархів проблему розколу українського Православ’я?» Користувачам пропонується висловити свою думку стисло, відповідаючи «так» чи «ні», або ж надати розгорнуту відповідь на це питання у коментарях під опитуванням.

В опитуванні беруть участь користувачі соцмережі з різних регіонів України, а також за-за кордону.

Нагадаємо, що Константинопольський Патріархат 7 вересня офіційно повідомив, що «в рамках підготовки вирішеного надання автокефального устрою Православній Церкві в Україні», призначив архієпископа Памфільського Даниїла зі Сполучених Штатів Америки, а також єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади у якості своїх екзархів у Київ.