У Токіо у православному соборі вперше за 90 років піднімуть 11 дзвонів

Вперше від 1928 року в православному храмі Токіо – у Воскресенському соборі – почався підйом дзвонів.

Про це повідомляє російське інформагентство.

«Востаннє дзвони на храм піднімали рівно 90 років тому. Під час сильного землетрусу в 1923 році храм сильно постраждав, дзвіниця зникла, і всі дзвони загинули. Після того як храм був відновлений, один дзвін для нової дзвіниці привезли з церкви у Хакодате, він був відлитий у Москві в 1884 році, а п'ять - відлиті в Польщі 14 вересня 1928 року», – розповів архімандрит Феодосій (Шевцов).

Всього підніматимуть 11 нових дзвонів. На одному із дзвонів є напис японською.

«По-моєму, це вперше в історії Японської Православної Церкви напис на такому великому дзвоні робиться японською. Напис свідчить: «З благословення архієпископа митрополита Токійського Всієї Японії Даниїла в лютому 2018 року на кошти панів Григорія і Галини Хатторі відлиті дзвони майстром Миколою Шуваловим», – розповів архімандрит Феодосій.

Воскресенський собор був закладений у 1884 році архімандритом Миколаєм (Касаткіним), він був освячений у 1891 році.