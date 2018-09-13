Митрополит Антоній на прикладі грецьких старостильників розповів "Ромфеї" про ситуацію в Україні

Керуючий справами УПЦ митрополит Антоній в інтерв'ю грецькому агентству церковних новин «Ромфея» розповів про те, як сприймається рішення Вселенського Патріархату призначити двох екзархів у Київ у лоні Української Православної Церкви.

Переклад інтерв'ю з грецької опублікував Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

"У вас у Греції вже близько ста років розкол старостильників. Він досі не вирішений. Уявіть, якщо б вам сказав хтось із Патріархатів: «Якщо ви не можете вирішити це самі, то це зробимо ми. Отже, ми визнаємо старостильників як канонічну Церкву, назвемо їх Елладською Церквою, приймемо знову старий стиль календаря, а ви – справжня Церква Еллади, повинні приєднатися до них і відмовитися від свого календаря. Якщо ви не хочете, то будьте як є, але вашій Церкві ми дамо нове ім'я», - пояснив митрополит Антоній.

Також він навів й інший історичний приклад.

"Справжній розкол між Сходом і Заходом, тобто між Римо-Католицькою та Православною Церквою відбувся не в 1054 році, коли посварилися між собою тодішній патріарх Михаїл Керулларій з кардиналом Гумбертом. Справжній розкол стався під час першого Хрестового походу (1096-1099 рр.), коли латинські хрестоносці почали виганяти православних єпископів в Антіохії і взагалі на Близький Сход і на їх місця ставити латинських єпископів. Саме в цей період почався реальний розкол", - нагадав керуючий справами УПЦ.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського Патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Верховна Рада 19 квітня прийняла постанову про підтримку звернення президента до вселенського Патріарха про надання Томосу на автокефалію.

Константинопольський Патріархат 7 вересня повідомив, що «в рамках підготовки вирішеного надання автокефального устрою Православній Церкві в Україні», призначив архієпископа Памфільського Даниїла зі Сполучених Штатів Америки, а також єпископа Едмонтонського Іларіона з Канади в якості своїх екзархів у Київ.