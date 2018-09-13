На виставці до 625-річчя Коневського монастиря представили унікальні архівні матеріали та фотографії обителі

У понеділок, 10 вересня, священноархімандрит Коневського Різдво-Богородичного монастиря єпископ Виборзький і Приозерський Ігнатій відкрив у кафедральному соборному Храмі Христа Спасителя в Москві виставку «Коневець – святиня, яка поруч», яка присвячена 625-літтю обителі.

В експозицію виставки увійшли: древній список Коневської ікони Божої Матері, архівні матеріали, які експонуються вперше, фотографії, які вже експонувалися, а також фотографії, зроблені відомим петербурзьким фотографом Карлом Буллою 125 років тому до 500-річчя монастиря, що ніде раніше не виставлялися. Про це повідомляє "Монастирський вісник".

Проведення фотовиставки «Коневець – святиня, яка поруч» у Храмі Христа Спасителя продовжує низку заходів ювілейного року святкування 625-річчя заснування Коневського монастиря.

Урочистості 25 червня відкрив єпископ Виборзький Ігнатій. Протягом 2018 і 2019 років ювілею монастиря будуть присвячені конференції, молодіжні форуми та читання. Як очікується, урочистості з нагоди ювілейного року завершаться Першосвятительським візитом Патріарха Кирила до Коневської обителі.

Виставка в Храмі Христа Спасителя триватиме до 20 вересня.