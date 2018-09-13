На Рівненщині відзначили 125-річчя храму святого Олександра Невського

У день пам’яті святого благовірного великого князя Олександра Невського, 12 вересня, церковна громада Свято-Олександро-Невського храму міста Костопіль на Рівненщині відзначила престольне свято.

З цієї нагоди та з нагоди 125-річчя від дня забудови храму митрополит Сарненський і Поліський звершив святкове богослужіння. Участь у богослужінні взяли понад 30 священиків та паломники з різних парафій, повідомляє сайт Сарненської єпархії УПЦ.

Митрополит Анатолій після читання Святого Євангелія виголосив проповідь про життєвий подвиг святого благовірного князя Олександра Невського.

По закінченню богослужіння Митрополит Анатолій привітав настоятеля – архімандрита Іларіона (Клебана) та парафіян з престольним святом та з ювілеєм храму – 125-річчям від дня його заснування.

Владика подякував парафіянам за збережений храм у лоні канонічної Української Православної Церкви, зокрема сказавши: «Храм пережив, як і парафіяни, тяжкі часи в революційні роки, в часи атеїстичної влади, так і нині, коли проти вірних Української Православної Церкви йдуть гоніння та наклепи».

Владика Митрополит побажав мати стійку віру Матері-Церкви та бути вірними громадянами нашої Держави.

Служба Божа закінчилась хресною ходою та співом многоліття.