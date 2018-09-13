У Берліні вшанували пам'ять архієпископа Феофана (Галінського) у річницю з дня його смерті

У річницю від дня кончини архієпископа Феофана (Галінського), 11 вересня, у Берліні звершено Божественну літургію та панахиду за покійним архіпастирем.

Літургію у Воскресенському кафедральному соборі очолив митрополит Новгородський і Староруський Лев. На заупокійній єктенії були піднесені молитви про упокоєння душі приснопам'ятного архієпископа Феофана, повідомляє сайт Берлінсько-Германської єпархії РПЦ.

Проповідь перед причастям виголосив протоієрей Борис Устименко, настоятель парафії Всіх святих міста Магдебурга, благочинний Північного округу.

Після богослужіння духовенство та парафіяни храмів Берліна, гості з Німеччини та інших країн зібралися на російському православному цвинтарі в Тегеле. Біля могили покійного архіпастиря митрополит Лев у співслужінні архієреїв та духовенства звершив панахиду та освятив коливо.

Після закінчення заупокійного богослужіння митрополит Лев звернувся до присутніх із коротким словом, у якому подякував усім за молитви та пам'ять про покійного владику Феофана.

Далі на території парафії святих рівноапостольних Костянтина і Олени відбулася поминальна трапеза. Учасники трапези, багато з яких близько знали архієпископа Феофана, поділилися спогадами про покійного.