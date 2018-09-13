У селі під Ніжином відбувся молебень перед початком відродження зруйнованої дзвіниці (відео)
01:27, 13 вересня 2018Православ`я
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У селі під Ніжином відбувся молебень перед початком відродження зруйнованої дзвіниці / orthodox.cn.ua
У день Усікновення глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, 11 вересня, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент звершив молебень перед початком відродження дзвіниці храму святого великомученика Георгія Побідоносця у селі Липів Ріг Ніжинського району на Чернігівщині.
Після завершення молебню Архіпастир благословив початок будівництва і власноручно поклав першу цеглину в основу дзвіниці. Про це повідомляє сайт Ніжинської єпархії УПЦ.
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