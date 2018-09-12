У середу, 12 вересня, у столиці Білорусії відзначили 120-річчя з дня освячення храму-пам`ятника на честь Олександра Невського

З благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія вікарій Київської Митрополії єпископ Баришівський Віктор взяв участь у торжествах з нагоди 120-річчя з дня освячення храму-пам`ятника на честь святого благовірного князя Олександра Невського на Воєнному кладовищі у Мінську. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкову Божественну літургію очолив митрополит Мінський і Заславський Павел. На богослужінні були присутні мер Мінська та представники державної влади.

По закінченню богослужіння представник Української Православної Церкви передав митрополиту Мінському і Заславському Павлу братські привітання та побажання благополуччя від імені Предстоятеля УПЦ Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

У своєму слові владика Віктор, зокрема, зазначив: «Користуючись нагодою, хочу попросити молитов Вашого Високопреосвященства, дорогих владик та всіх вас, возлюбленні у Господі отці, браття і сестри, за багатостраждальну Українську Православну Церкву. Сьогодні наша Церква переживає одні з найважчих часів з дня проголошення незалежності України. Єдину канонічну Православну Церкву України намагаються дискредитувати всіма надуманими способами, забуваючи про те, що Церкву не можна підігнати під політичні лекала, бо Нею керує не людина, а Сам Великий Бог, який заснував Її на землі».

У відповідь митрополит Мінський і Заславський Павел сказав: «Ми повинні особливо піднести свої молитви за Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, наших братів і сестер в Україні. Ви сьогодні на передовій! Нехай Господь молитвами всіх святих оберігає всіх вас!» З нагоди престольного свята єпископ Віктор підніс у дар храму ікону священномученика Володимира, митрополита Київського і Галицького.

У продовження святкувань у Національному академічному великому театрі опери і балету Республіки Білорусь відбувся святковий концерт з нагоди 120-річчя освячення храму-пам`ятника на честь святого благовірного князя Олександра Невського у Мінську.