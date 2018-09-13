У Часів Яру парафіяни храму дали обітницю тверезості

В Борисо-Глібському храмі Часів Яру 11 вересня був організований православний день тверезості, на якому після Божественної літургії та молебню про зцілення від недуги пияцтва відбулося підписання обітних грамот.

Так називається документ, в якому парафіяни молитовно пообіцяли не вживати спиртні напої протягом певного терміну, повідомляє офіційний сайт Горлівської і Слов'янської єпархії УПЦ.

За словами настоятеля храму ієрея Олега Кручиніна, гарним стимулом для проведення Дня тверезості на парафії стала участь у Всеукраїнській конференції «Соціальне служіння Церкви у сфері подолання алкоголізму», яка пройшла в кінці червня з благословення митрополита Київського і всієї України Онуфрія у Києво-Печерській лаврі.

«Своєю руйнівною дією алкоголь впливає не тільки на розум людини, але й на всіх, хто живе разом з ним. Як це часто буває, п'є чоловік або син, а страждають дружина, батьки та діти. Тому ми молимося і про напоумлення людей, схильних до алкоголізму, та про дарування допомоги Божої членам його сім'ї», — підкреслив отець Олег.

Наголошується, що День тверезості не випадково встановлений Церквою 11 вересня – саме в цей день Іоанн Предтеча був усічений мечем від людей, що знаходилися під впливом алкоголю.

Парафіяни Борисо-Глібського храму, які підписали обітні грамоти, разом з настоятелем складуть основу групи тверезості, створювану на парафії. Молебні про зцілення від недуги пияцтва тут вирішено проводити регулярно.