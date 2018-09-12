У день перенесення мощей благовірного князя Олександра Невського, який відзначається 12 вересня, архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент звершив Божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Берестовець Борзнянського району Чернігівської області.

Цього дня до Берестовця прибула чудотворна Борзнянська ікона Божої Матері, повідомляє офіційний сайт Ніжинської єпархії УПЦ.

Після читання святого Євангелія архієпископ Климент звернувся до пастви зі словом проповіді. За богослужінням була піднесена сугуба молитва за мир в Україні.

Після одпусту архіпастир привітав настоятеля храму ієрея Олександра Гладиша з днем тезоіменитства і вручив імениннику святу просфору.

Також у цей день Климент очолив служіння водосвятного молебню перед чудотворною Борзнянською іконою Божої Матері на церковному подвір’ї.