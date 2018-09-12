В Одеській єпархії УПЦ відбудуться урочистості на честь преподобного Кукші Одеського та 180-річчя Болградського собору

В Одеській єпархії УПЦ з 28 по 30 вересня відбудуться урочистості на честь преподобного Кукші Одеського та 180-річчя Болградського собору.

У рамках урочистостей відбудеться візит в Одеську єпархію Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого митрополита Онуфрія, присвячений 1030-літтю Хрещення Русі і церковно-історичних пам'ятних дат Православної Одещини. Про це повідомляє "Православна Одеса".

28 вересня відбудеться святкове Всенічне бдіння напередодні дня пам'яті прп.Кукші Одеського у Свято-Успенському чоловічому монастирі Одеси. Початок о 17.00.

29 вересня відбудеться Божественна Літургія в День пам'яті прп. Кукші Одеського у Свято-Успенському чоловічому монастирі Одеси, яку очолить Предстоятель Української Православної Церкви, Блаженніший митрополит Онуфрій.

Увечері того ж дня у Свято-Покровському кафедральному соборі Ізмаїла відбудеться святкове богослужіння, яке очолить Предстоятель УПЦ.

30 вересня – Чин Великого освячення Спасо-Преображенського собору міста Болграда з нагоди 180-річчя з дня його зведення. Богослужіння очолить Блаженніший Митрополит Онуфрій у співслужінні ієрархів Української Православної Церкви і братських Помісних Церков. Початок о 08.30.

По закінченні богослужіння – святковий концерт присвячений 1030-літтю Хрещення Русі та 180-річчю Болградського собору, а також святкова трапеза.