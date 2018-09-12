В Олександро-Невській лаврі вшанували пам'ять святого князя Олександра Невського

День пам'яті святого благовірного князя Олександра Невського відзначили в Олександро-Невській лаврі.

У середу, 12 вересня, у день перенесення мощей святого князя Олександра Невського в Санкт-Петербурзі урочистості на честь небесного покровителя міста почалися з богослужінь у храмах. Божественну літургію в Казанському кафедральному соборі очолив митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій, повідомляється на сайті Олександро-Невської лаври.

По закінченні богослужіння архієреї та духовенство очолили молитовну ходу Невським проспектом від Казанського собору до площі Олександра Невського.

По головній магістралі міста були пронесені Казанська ікона Пресвятої Богородиці і доставлений вночі у Санкт-Петербург з острова Корфу ковчег із десницею святителя Спиридона, єпископа Триміфунтського.

У Свято-Троїцькому соборі Олександро-Невської лаври Божественну Літургію очолив намісник монастиря єпископ Кронштадтський Назарій у співслужінні братії обителі у священному сані, духовенства та гостей Санкт-Петербурзької єпархії.

Після сугубої єктенії єпископ Назарій підніс молитву про припинення кровопролиття і воцаріння миру в Україні.

По закінченні Божественної Літургії хресний хід з мощами святого благовірного князя Олександра Невського пройшов до площі перед монастирем, де був відслужений молебень, який очолив священноархімандрит Свято-Троїцької Олександро-Невської лаври митрополит Варсонофій.

По закінченні молебню владика привітав присутніх зі святом і виголосив архіпастирське слово.