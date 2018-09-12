Синод Білоруської Православної Церкви висловив протест проти дій Константинопольського Патріархату (рос.)
Священный Синод Белорусской Православной Церкви выразил протест против действий Константинопольского Патриархата.
Об этом сообщается на официальном портале Белорусской Православной Церкви.
В связи с проявленным антиканоническим вмешательством Патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской Православной Церкви.
Синод Белорусской Православной Церкви постановил:
1. Единогласно и единодушно поддержать позицию Патриарха Кирилла и Священного Синода Русской Православной Церкви, выраженную в официальном Заявлении от 8 сентября, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата – архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона – «экзархами» Константинопольского Патриархата в город Киев.
2. Выразить протест против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной Поместной Церкви во внутренние дела другой Поместной Церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства.
3. Призвать духовенство и паству Белорусского Экзархата возносить сугубые молитвы ко Господу о скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы, а также о благостоянии Украинской Православной Церкви и утверждении мира на земле Украины.
4. Выразить всестороннюю поддержку Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию – каноническому Предстоятелю Украинской Православной Церкви, архипастырям, духовенству и благочестивым мирянам, чадам Украинской Православной Церкви.
5. Свидетельствовать о неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской Православной Церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели.
6. Выразить надежду на помощь Божию в мирном урегулировании сложившейся непростой ситуации, дабы сохранилось единство мирового Православия.