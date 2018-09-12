Помер колишній намісник Псково-Печерського монастиря архімандрит Тихон

Сьогодні, 12 вересня, після важкої і тривалої хвороби помер архімандрит Тихон (Секретарьов), який був намісником Псково-Печерського монастиря з 1995 по 2018 роки.

За повідомленням сайту обителі, відспівування отця Тихона відбудеться у п'ятницю 14 вересня, після закінчення літургії у Михайлівському соборі монастиря.

Отець Тихон народився 24 січня 1955 року в родині священика у Підмосков'ї. Всього в ній було 10 дітей.

З Підмосков'я сім'я, у якій ріс майбутній архімандрит, переїхала до Воткінська на Урал. Надалі майбутній настоятель обителі навчався в Іжевському механічному інституті, який не закінчив, служив в армії.

У Псково-Печерському монастирі отець Тихон служив з 1976 року. Близько 10 років він виконував послух благочинного монастиря. З 1992 року спочилий проходив послух катехізатора і викладача Псковського духовного училища.

З 17 серпня 1995 року – намісник Псково-Печерської обителі. У травні 2018 року у зв'язку з хворобою архімандрит Тихон пішов на спочинок.