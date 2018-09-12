Священик-переможець «Голоса країни-2017» виступив на фестивалі «ЖИВИ FEST»

На Майдані Незалежності у Києві 9 вересня пройшов щорічний благодійний соціально-мистецький проект “ЖИВИ FEST 2018”.

У концертній програмі взяв участь переможець телевізійного шоу «Голос країни 2017» протоієрей Олександр Клименко, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділу УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

На початку виступу отець Олександр сказав: "Для того щоб померти варто бути безстрашним, але ще більше сили і мужності ми повинні мати для того, щоб жити. Сила в тому, щоб безстрашно жити, дякувати Богу за все і жити попри все."

Також священик додав: "Я бажаю щоб кожен із нас носив всередині себе ту радість, яка переповнювала би його і, вириваючись назовні, наповнювала тих людей які живуть поруч з ним".

Священик виконав пісню Святослава Вакарчука "Мить".