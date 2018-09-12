У Токіо відсвяткували 80-річний ювілей Предстоятеля Японської Автономної Православної Церкви

Митрополиту Токійському і всієї Японії Даниїлу 5 вересня виповнилося 80 років.

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Митрополит Даниїл 9 вересня звершив Божественну літургію у Воскресенському кафедральному соборі Токіо.

З благословення Предстоятеля Руської Церкви з увагу до багаторічної архіпастирської та місіонерської праці та у зв'язку з 80-річчям від дня народження митрополит Токійський і всієї Японії Даниїл був нагороджений орденом святителя Інокентія, I ступеня.