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У Токіо відсвяткували 80-річний ювілей Предстоятеля Японської Автономної Православної Церкви

13:18, 12 вересня 2018
Православ`я
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У Токіо відзначили 80-річчя Предстоятеля Японської Автономної Православної Церкви / mospat.ru

Про це повідомляє patriarchia.ru.

Митрополит Даниїл 9 вересня звершив Божественну літургію у Воскресенському кафедральному соборі Токіо.

З благословення Предстоятеля Руської Церкви з увагу до багаторічної архіпастирської та місіонерської праці та у зв'язку з 80-річчям від дня народження митрополит Токійський і всієї Японії Даниїл був нагороджений орденом святителя Інокентія, I ступеня.

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