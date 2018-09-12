У Токіо відсвяткували 80-річний ювілей Предстоятеля Японської Автономної Православної Церкви
13:18, 12 вересня 2018Православ`я
2475 0
У Токіо відзначили 80-річчя Предстоятеля Японської Автономної Православної Церкви / mospat.ru
Митрополиту Токійському і всієї Японії Даниїлу 5 вересня виповнилося 80 років.
Про це повідомляє patriarchia.ru.
Митрополит Даниїл 9 вересня звершив Божественну літургію у Воскресенському кафедральному соборі Токіо.
З благословення Предстоятеля Руської Церкви з увагу до багаторічної архіпастирської та місіонерської праці та у зв'язку з 80-річчям від дня народження митрополит Токійський і всієї Японії Даниїл був нагороджений орденом святителя Інокентія, I ступеня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter